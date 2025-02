L'Inter è il passato. Cosa ci hanno detto le due partite contro i nerazzurri? Che la Fiorentina è più forte. Vietato non pensare alla Champions, la qualità c'è e la profondità della rosa pure. Primo esame senza Kean. Come sostituirlo?

Le polemiche per il calcio d'angolo che ha portato al vantaggio dell'inter a San Siro, le discussioni, lecite, sulle scelte di Palladino, la vergogna del razzismo nel 2025, e l'indecenza dei van e delle macchine devastate fuori dal Meazza. Le ultime ore, in casa Fiorentina, sono state molto movimentate ma se da una parte si devono condannare i comportamenti incivili dei tifosi, se così possiamo chiamarli, che hanno insultato Moide Kean sui social e non solo, e dello scandalo subito dai tifosi, questi sì, viola nei pargheggi durante la gara, dall'altra parte è vietato voltarsi indietro. L'Inter e le due gare contro la formazione di Simone Inzaghi rappresentano il passato e da adesso la Fiorentina deve guardare avanti e pensare a come arrivare il più in alto possibile in questo campionato.

Cosa ci hanno detto le due partite contro i nerazzurri?

La risposta a questa domanda è molto semplice. La squadra, dopo il mercato di gennaio, è più forte rispetto a prima e se nella gara del Franchi, vinta per 3-0, non era stato possibile vederlo a causa della storura del regolamento, nella sfida di lunedì sera, persa 2-1, la nota positiva è aver capito proprio questo. Nicolò Fagioli ha già fatto vedere quello di cui è capace e un calciatore con la sua qualità si vede da un chilometro di distanza. Zaniolo ha fatto invece vedere la sua volontà, ma presto emergerà anche la qualità. Folorunsho lo abbiamo già piacevolmente conosciuto e sarà solo questione di tempo prima di poter vedere all'opera sia Ndour, che comunque non sarà un titolarissimo vista la fitta concorrenza, che Pablo Marì, altra ottima alternativa. La rosa ha qualità ed è lunga per poter arrivare in fondo sia alla Conference League che alla corsa Champions. Già, non ci nascondiamo. Visto quello che stiamo vivendo settimana dopo settimana in Serie A non è possibile non pensare di poter arrivare tra le prime quattro o cinque. Non sarà facile, sia chiaro, ma non è impossibile e dunque sarà vietato non provarci.

Esame senza Kean.

La prossima sfida che la Fiorentina dovrà affrontare sarà quella contro il Como e per la prima volta, dopo il mercato di gennaio, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Moise Kean. In questo campionato, soltanto nella sfida di Marassi contro il Genoa dello scorso 31 ottobre il centravanti classe 2000 non è sceso in campo e al suo posto venne schierato Christian Kouame, che però adesso, come tutto sappiamo, non c'è più. E chi sarà dunque il sostituto del capocannoniere viola? Le opzioni sono tre: la prima, la più remota, porta al nome di Lucas Beltran, ma nell'anno e mezzo trascorso a Firenze l'argentino ha mostrato tante doti ma non quella di poter essere una prima punta. La seconda porta invece a Nicolò Zaniolo che per struttura fisica potrebbe essere il migliore per prendere il posto di Kean. L'ex Atalanta ha dichiarato che in caso di necessità sarà pronto a ricoprire questo ruolo e mai come domenica questa necessità sarà certa. Infine Albert Gudmundsson, che al Genoa l'anno scorso, a volte, ha preso il posto di Mateo Retegui. Questa ipotesi potrebbe diventare realtà ma a prescindere dal ruolo di falso centravanti la cosa certa è che l'islandese deve essere qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto anche nei 10 minuti in cui è sceso in campo contro l'Inter. Alla Fiorentina serve il miglior Gudmundsson, perché per arrivare alla qualificazione in Champions serviranno anche i suoi gol.