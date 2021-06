MENDES-BARONE, A Milano c'era anche Paratici

Nella giornata di ieri, quando ha preso corpo l’ipotesi Tottenham per Gattuso, poi saltata a causa della protesta dei tifosi degli Spurs, la notizia del possibile approdo a Londra del tecnico mai seduto sulla panchina viola e separato ancor prima di consumare il matrimonio, aveva fatto molto discutere anche a Firenze. Secondo quanto ricostruito da FV, lo scorso 9 giugno, giorno in cui Joe Barone si è presentato a Milano per discutere con il super-procuratore Jorge Mendes di alcuni suoi assistiti richiesti da Gattuso salvo scontrarsi sulle cifre e sui costi di intermediazione, nello stesso albergo dell’incontro era presente anche Fabio Paratici, tre giorni prima della sua ufficializzazione come nuovo direttore sportivo del Tottenham. Una coincidenza legata ai luoghi del calciomercato ma che fa notizia se si pensa a ciò che è successo poco dopo il colloquio tra il dg viola e il procuratore portoghese.