IND. FV, Zurkowski non è felice: ora valuta l'addio

Arrivato a Firenze, insieme al danese Rasmussen e al serbo Terzic, come acquisto della precedente dirigenza, Szymon Żurkowski ancora non è riuscito a trovare spazio all’interno della rosa viola. La trasferta di Verona sarebbe stata una ghiotta occasione per dimostrare il proprio valore per il polacco, viste anche le assenze per squalifica di Pulgar e Castrovilli. Il mister Vincenzo Montella, però, ha preferito schierare l’esubero Cristoforo al posto classe ‘97.

Questa scelta non è andata sicuramente molto giù a Żurkowski che infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, insieme al suo entourage starebbe facendo le prime riflessioni per capire, se il suo spazio in viola non dovesse aumentare, se ci sarà l’opportunità di andare a giocare altrove alla ricerca di maggiore minutaggio.

L’opzione prestito in Serie A sarebbe la soluzione migliore per quanto riguarda la società viola nonostante ancora non sarebbe arrivata alcuna offerta se non qualche timido interesse di qualche club di Serie B. Il ragazzo, però, sarebbe più propenso ad un eventuale prestito al suo club di origine il Górnik Zabrze.