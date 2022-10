IND. FV, Tre anni fa Kvara fu proposto alla Viola

Khvicha Kvaratskhelia è al momento uno dei giocatori più in forma del nostro campionato (e non solo), con numeri impressionanti (14 partite con la maglia del Napoli, condite da 7 gol e 8 assist). Un impatto così era impossibile aspettarselo. Il georgiano era finito sul taccuino di molti, a cominciare dal Milan che nelle passate sessioni di mercato sembrava essere la favorita per arrivare al neo giocatore prima che Giuntoli, ds del Napoli, riuscisse a sbaragliare la concorrenza portandolo alla corte di Spalletti.

Nell'estate del 2019, il georgiano venne segnalato anche ai dirigenti della Fiorentina che tuttavia decise di non seguire la segnalazione tramite i propri scout. Non si può certo parlare di errore, visto che i giocatori segnalati di stagione in stagione sono molti e spesso portano a veri e propri "vicoli ciechi". Piuttosto un piccolo rimpianto vista l'esplosione successiva dell'attuale attaccante azzurro.