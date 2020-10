IND.FV, Castro, vicino il forfait con l'Italia: stasera...

Non arrivano notizie confortanti sullo stato di salute di Gaetano Castrovilli: il numero 10 viola, uscito infortunato venerdì nel corso della sfida contro la Sampdoria, ha rimediato un forte trauma tibiale che gli è stato certificato nel corso di una visita di controllo alla quale si è sottoposto ieri il giocatore con lo staff medico viola. Ed è per questo, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, che le chances che la mezzala possa rispondere alla convocazione in Nazionale sono adesso in fortissima discesa e la sua indisponibilità per i match contro Moldavia (amichevole), Polonia e Olanda (Nations League) con tutta probabilità certificate nel controllo medico che il giocatore sosterrà questa sera attorno all'ora di cena con lo staff medico della Nazionale, a Coverciano. Una vera maledizione per Castrovilli che non ha potuto giocare nessuna delle due partite anche della tornata azzurra di settembre. La speranza di Iachini, a questo punto, è di riavere il classe ’97 in buone condizioni per il match del 18 contro lo Spezia a Cesena.