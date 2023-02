IND.FV, AMRABAT HA CHIESTO SCUSA: GIOCATORE PERDONATO E CONVOCATO

Sofyan Amrabat reintegrato nei convocati per questa sera. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le note vicende di mercato con il Barcellona e per il caos creato dal suo comportamento di ieri, chiarendosi anche con l'allenatore. La società ha accettato le scuse e per questo il tecnico ha deciso di convocarlo per la partita di questo pomeriggio contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara di vitale importanza per la stagione dei viola, per la quale c'è bisogno di tutti e della giusta serenità.