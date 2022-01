A. ALVAREZ, Parti ancora distanti: la situazione

Aggiornamenti sul fronte Augustin Alvarez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’operazione - pur molto calda - non si può dire vicina alla chiusura perché c'è ancora distanza tra le parti: la differenza sostanziale riguarda la percentuale sulla futura rivendita, col Penarol che continua a chiedere circa il 30%. La dirigenza della Fiorentina proverà fino a lunedì trovare un’intesa: se non dovesse arrivare si continuerà a trattare in vista dell’estate senza anticipare il colpo.