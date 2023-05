GIOVANILI, Dalla Spes di Aquilani arriva un 2007

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Aquilani non è solo l'allenatore della Primavera viola ma ha anche la scuola calcio Spes Montesacro. E nei giorni scorsi ha avuto la soddisfazione di portare uno dei suoi giovani del club romano alla Fiorentina. Si tratta di Tiziano Betti, giovane del 2007, che andrà a far parte, dalla prossima stagione, della squadra Under 17. Intanto ha conquistato i playoff con gli Under 16 del club capitolino.