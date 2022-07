VLAHOVIC, La Juventus? Fu una scelta facile

Dusan Vlahovic è tornato a parlare dal ritiro della Juventus in America: intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina ha detto la sua sul suo passaggio ai rivali bianconeri avvenuto nel gennaio scorso: "La mia non è stata una scelta difficile. La Juve è una società gloriosa e sappiamo tutti cosa rappresenta in Italia. Per me è un piacere difendere questi colori. In Serbia da piccolo mi sono avvicinato alla Juventus perché vinceva sempre e si parlava quindi sempre di questa squadra. Ero rimasto impressionato da giocatori come Ibrahimovic, Trezeguet e Cannavaro".