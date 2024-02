VLAHOVIC, Guadagnerà 12 mln netti. Ma la Juve non ci sta

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla prossima stagione, se non cambia i termini del suo contratto, Dusan Vlahovic arriverà a percepire 12 milioni di euro netti dalla Juventus. Una cifra notevole, che lo renderà il più pagato dell'intera Serie A. Le reciproche volontà sembra possano trovare un punto d'incontro sulla firma di un nuovo contratto più lungo, fino al 2028, ad una cifra che non vada oltre i 10 milioni di euro netti per stagione.