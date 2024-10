VIVIANO, A Firenze dicevo ai turisti di togliere maglia Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un rapporto particolare quello tra Fiorentina e Juventus, in particolare tra i fiorentini e i turisti che in centro città indossano la maglia bianconera. Questo, a tal proposito, il ricordo a TVPlay dell'ex portiere viola Emiliano Viviano: "Quando ero a Firenze e abitavo in centro, vedevo spesso turisti con la maglia della Juventus. Io gli ho sempre consigliato di levarla, perché magari il ”grullo" lo trovi sempre. Per me è a prescindere tutto sbagliato, perché ognuno dovrebbe andare a giro con la maglia che vuole, ovviamente nel rispetto degli altri.

Certo che io la maglia della Fiorentina allo Juventus Stadium non me la metterei mai, perché sei in casa di altri. Mi ricordo un Fiorentina-Juventus, con i tifosi bianconeri che avevano il divieto di trasferta. Mi ricordo la Juve fece gol e un signore in tribuna fece un sussulto, un accenno di esultanza. Mi ricordo un'anziana signora, aveva 75-80 anni, che urlò: “E' lui, è lui! Buttatelo di sotto”. Un mio amico era venuto a vedere la partita era sconvolto".