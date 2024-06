VIOLA, Due ex tra i top marcatori all time degli europei

FirenzeViola.it

Con l'imminente inizio degli Europei in Germania, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei migliori marcatori all time della principale rassegna continentale per nazionali. Tra questi anche due ex calciatori della Fiorentina. Si tratta di Mario Gomez, a Firenze dal 2013 al 2015, e Nuno Gomes, in viola nei primi due anni del nuovo millennio. Il tedesco è in tredicesima posizione, insieme ad altri 8 giocatori, con 5 reti segnate, mentre il portoghese è quinto con sei centri con altri 7 attaccanti.