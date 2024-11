VIDEO, Cabral l'ha rifatto: gol in rovesciata a l'Estrela

FirenzeViola.it

Nonostante la negativa esperienza che sta vivendo lontano da Firenze al Benfica, Arthur Cabral è tornato a far parlare di sé con un gol da cineteca. Sì, è tornato, perché l’attaccante brasiliano, dopo esserci andato vicino tante volte in maglia viola, con il Benfica un gol in rovesciata lo fece lo scorso gennaio in campionato contro l'Estrela. Oggi, invece, nonostante la competizione fosse differente, ovvero la Taça de Portugal, la coppa Italia portoghese per intenderci, avversario e gesto tecnico sono gli stessi. L’ex viola ha infatti preso parte a due marcature, di cui una in sforbiciata, chiudendo il match sul 7-0.