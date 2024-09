VERETOUT, Può passare al Lione con una regola speciale

FirenzeViola.it

In Francia, nonostante sia finito il mercato, le società di Ligue 1 possono scambiarsi un giocatore anche oltre il termine ultimo della sessione estiva di calciomercato, a patto che questo trasferimento avvenga tra due club transalpini. È ciò che l'Olympique Lione vuole fare con Jordan Veretout. Il club del Rodano ha raggiunto un accordo biennale con l'ex Fiorentina, che non rientra più nei piani dell'Olympique Marsiglia. Per Roberto De Zerbi, infatti, il 31enne è tutt'altro che imprescindibile e potrebbe dunque partire. Tuttavia manca ancora l'intesa tra OL e OM.

Il classe '93 ha accettato un taglio significativo dello stipendio per trasferirsi al Lione, ma vorrebbe che il Marsiglia se ne accolli una parte affinché la decurtazione non sia esagerata. Le due dirigenze sono in trattativa: il Marsiglia vorrebbe vendere il proprio giocatore per 8 milioni di euro. Lunedì il Lione ha inviato una seconda offerta al Marsiglia, vedremo se sarà accettata. A scriverlo è L'Equipe.