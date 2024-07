UFFICIALE, L'ex viola Hegazy dall'Al Ittihad al Neom

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex difensore viola Ahmed Hegazy ha cambiato casacca. Ha lasciato dopo tanti anni e successi l'Al Ittihad per passare al Neom, sempre in Arabia Saudits. Ecco l'annuncio del nuovo club: "La dirigenza del Neom Athletic Club ha completato le procedure di trasferimento di Ahmed Hijazi alla prima squadra di calcio proveniente dall'Al-Ittihad Club. Buona fortuna a te Hijazi". Anche il difensore, che in Italia era arrivato come il Nesta d'Egitto giocando nella Fiorentina e nel Perugia in prestito, dopo aver salutato con un bellissimo saluto l'ex società ha parlato da nuovo giocatore del Neom: "Oggi è l'inizio di una nuova pagina e di una nuova sfida con il Neum Club. Auguro da Dio di avere successo nel raggiungere la visione del club e nel raggiungere tutti i nostri obiettivi, e di farne parte con i miei colleghi giocatori, se Dio vuole".