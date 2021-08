UFFICIALE, Di Carmine alla Cremonese, il saluto all'Hellas

La Cremonese ufficializza un gran colpo per la B: i grigiorossi hanno infatti acquistato Samuel Di Carmine dal Verona, comunicando l'innesto del nuovo giocatore sul proprio sito: U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine. L’accordo ha validità biennale.

L'attaccante fiorentino, cresciuto nelle giovanili dei viola e che con la Fiorentina ha esordito in Serie A ad inizio carriera, scende in B dopo aver giocato la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Crotone. Tramite un post sul proprio profilo Instagram Di Carmine ha salutato così l'Hellas: Questo fermo immagine me lo ricorderò per sempre. Un goal così importante e così bello allo stesso tempo. Abbiamo passato tanti momenti esaltanti, altri meno, ma sempre con un unico obiettivo: dare tutto. E' stato bello condividere questo viaggio con tutti i miei compagni, i tifosi, lo staff e tutte le persone che si prendevano cura di noi sotto ogni aspetto, grazie davvero di cuore.Ciao a tutti, Samuel.