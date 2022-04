TORRICELLI, Viola arriva meglio al match di stasera

A ridosso di Juventus-Fiorentina, il doppio-ex Moreno Torricelli ha parlato della semifinale di Coppa Italia di stasera, partendo però da alcuni ricordi riguardanti i suoi anni a Firenze: " A Firenze sono stato accolto benissimo nonostante il mio passato. Quel clima perfetto ha creato una sinergia incredibile in una squadra davvero forte. Forse potevamo fare qualcosa in più, ma nonostante tutto ci siam tolti grandi soddisfazioni".

E, sul divario tra viola e bianconeri, Torricelli ha aggiunto: "Ai miei tempi c'erano le sette sorelle e tutte partivano per vincere il campionato. La Fiorentina era una di quelle, per la grande quantità di campioni che aveva. Io credo che il divario, sotto il profilo della qualità dei giocatori, si sia ampliato. Però in questo momento si sta assottigliando e per questa specifica gara credo che la Fiorentina sia preparata meglio. La Fiorentina è in corsa per l'Europa e credo sia la squadra più in forma del campionato. La Juve invece ha avuto diversi momenti di difficoltà, anche per i molti infortuni a centrocampo. Credo per questo che l'opportunità per i viola sia appetibile".