T. CORSI, Il futuro è di Chiesa: stia tranquillo

Tito Corsi ex ds di Fiorentina e Udinese ha parlato a TMW dei viola. Queste le sue parole: "La Fiorentina è una squadra che diverte, che gioca molto bene e che sta maturandosi. Ci sono molti giocatori giovani, forse se la punta che hanno in frigorifero mantiene le premesse che c'erano prima dell'infortunio i viola possono avere un futuro importante. Obiettivo? Volare bassi: una coppa. Chiesa? Un certo tipo di rapporto esiste, ma è ovvio che la società è sovrana e il giocatore finché il contratto dura deve rimanere a Firenze. Il presidente si è preso un impegno che sta mantenendo, ma qualche volta, nonostante il contributo che dà alla causa, si nota che Chiesa ha qualche accenno di nervosismo. Lui è un ragazzo in maturazione, può darsi che ad un certo momento dell'anno avesse accarezzato l'idea di un passo lungo, ma è solo rimandato, deve stare tranquillo e mettere in pratica i consigli dell'allenatore e dei compagni come Ribery che è un campione e so che lo aiuta spesso. Il futuro è suo comunque. Se fossi in Commisso? Sono rapporti che hanno una spada di Damocle che è il fine contratto che fa paura alla società. Le decisioni sono sempre ponderate, non mi sento di dire cosa farei al suo posto".