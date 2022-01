SPAL, Sondaggio con il Parma per l'ex viola Laurini

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Mark Pabai dal PEC Zwolle, in casa SPAL si continua a lavorare per rinforzare le corsie esterne. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il club estense avrebbe effettuato un sondaggio con il Parma per l'esperto terzino Vincent Laurini che non rientra nei piani dei ducali ed è ai margini da inizio stagione. Nel frattempo torna a casa Moustapha Yabre dopo che è saltato il suo trasferimento alla Vis Pesaro per un cavillo - ha già vestito due maglie in stagione - e che ora farà la spola fra prima squadra e Primavera.