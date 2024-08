SIRIGU, Torna in Italia, in B: firmerà con il Palermo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

A distanza di 13 anni dall'ultima volta Salvatore Sirigu tornerà a vestire la maglia del Palermo. In casa rosanero è infatti arrivato l'ok del City Group tanto atteso per il via libera per il tesseramento dell'esperto portiere che dovrà sostituire Alfred Gomis dopo il grave infortunio subito da quest'ultimo all'esordio in campionato. Il classe '87 ora dovrà superare le visite mediche e poi firmerà un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. Sirigu torna così in Italia dopo l'annata trascorsa fra Nizza, dove non è mai sceso in campo, e Fatih Karagumruk, dove invece ha disputato 19 presenze. A riportarlo è TMW.