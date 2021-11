SIMEONE, Premiato come MVP di ottobre in Serie A

Prima della partita poi vinta 2-1 dal suo Hellas Verona sull'Empoli, per l'attaccante argentino Giovanni Simeone è stato tempo di ricevere il premio di Miglior Giocatore del Mese di Ottobre da parte della Serie A. L'attaccante ex Fiorentina non ha poi trovato la via del gol nel match, ma ha potuto comunque sorridere per il successo strappato nei minuti concusivi. Di seguito il tweet con la sua premiazione in compagnia del suo presidente Setti.