RICHARDS, Su Salah: "A Firenze non la passava mai"

Micah Richards, ex-difensore inglese con un breve e tutt'altro che indimenticabile passaggio nella Fiorentina (stagione 2014-2015, 19 presenze tra campionato e coppe) è intervenuto alla trasmissione televisiva Anfield Wrap per parlare di un suo ex-compagno, Mohamed Salah: nel parlare delle caratteristiche tecniche dell'attaccante del Liverpool, Richards ha sottolineato l'egoismo alle volte esagerato di Salah, ricordando i tempi di Firenze:"Mi ricordo il primo allenamento con Momo. Non passava mai la palla. Ma era anche giustificato, visto che ogni volta che gli arrivava la palla faceva gol straordinari. In soli due mesi è diventato come un idolo della città. Non potevamo neanche andare a prenderci un caffè. O meglio, io sì, lui no perchè era considerato come un Dio a Firenze".

