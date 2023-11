QUI MILAN, Rossoneri infastiditi per ko di Okafor

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa Milan sale l'apprensione per gli indisponibili in vista del match di sabato contro la Fiorentina: dopo il forfait di Giroud (squalificato), oggi i rossoneri hanno registrato il ko occorso a Noah Okafor con la nazionale svizzera. Un infortunio che obbliga di fatto Pioli a convocare il 2008 Francesco Camarda e, probabilmente, ad affidare il peso dell'attacco sul grande ex di serata Luka Jovic. Il problema di Okafor ha spazientito il Milan anche per i modi in cui è stato comunicato: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club ha saputo dello stop solamente oggi, non gradendo la gestione della nazionale elvetica di farlo giocare in tutte le gare.