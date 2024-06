PRES. PISA, Aquilani non proseguirà con noi: vuole partire

FirenzeViola.it

Alberto Aquilani era l'altro contendente a Raffaele Palladino per la panchina della Fiorentina. Alla fine in viola è approdato l'ex Monza, ma il Principino non proseguirà comunque la sua avventura al Pisa. L'ha annunciato direttamente il presidente dei toscani, Giuseppe Corrado, in un'intervista a 50 Canale: "Aquilani ci ha comunicato che non ha intenzione di proseguire nel progetto - si legge su CalcioPisa.it . Stiamo trovando una maniera per risolvere un contratto di due anni. Aquilani sicuramente non sarà l’allenatore del prossimo anno. Stefanelli è un caso un po’ diverso e siamo orgogliosi che Stefanelli abbia avuto l’opportunità di andare alla Juventus. Ha dimostrato di essere un profilo di qualità”.

Spazio, poi, ad un pensiero alla stagione appena conclusa e sugli obiettivi della prossima: "Non avevamo messo in preventivo questa serie di infortuni. E’ stato un anno particolare sotto l’aspetto ambientale. I tifosi ci sono mancati per tante partite a cominciare dai problemi della gradinata. Il cambio di direttore sportivo e allenatore non stravolgeranno i nostri obiettivi e il nostro progetto. Vogliamo creare una squadra importante e anche far crescere i giovani puntando soprattutto su un bacino europeo”.