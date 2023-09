PIOLI, 18 punti in 7 partite. Entra nella storia del Milan.

Il Milan ha vinto sei delle prime sette partite di una stagione di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo esserci riuscito nel 2003/04 e nel 2021/22. Lo riporta il profilo Twitter di Opta Paolo. L'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli entra quindi nella storia dei rossoneri. Di seguito il tweet di Opta.

6 - AC Milan have won six of their opening seven games of a Serie A season for the third time in the three points for a win era (since 1994/95), after 2003/04 and 2021/22 campaigns. Train.#MilanLazio pic.twitter.com/EBXLtWnjP6