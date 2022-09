PIATEK, Voglio far bene qui e andare ai Mondiali

(ANSA) - SALERNO, 02 SET - "Sono molto carico e molto contento di essere qui. Possiamo fare grandi cose insieme". Così Krzysztof Piatek si è presentato ai canali ufficiali della Salernitana che ha prelevato l'attaccante polacco in prestito dall'Herta Berlino. "Ho tanta esperienza in serie A, voglio fare gol come sempre. Spero di farne tanti con la maglia della Salernitana", ha detto il 27enne che giovedì sera ha seguito dagli spalti del Dall'Ara il match pareggiato dai campani. "Abbiamo giocato molto bene contro il Bologna, abbiamo avuto diverse occasioni, 1-1 è un grande punto che ci permette di guardare avanti e pensare alle prossime partite. Cinque punti dopo quattro partite sono un buon bottino. Ma possiamo fare meglio ancora", ha aggiunto. La speranza di Piatek è rilanciarsi con la Salernitana anche per conquistare un posto ai prossimi Mondiali. "Devo e voglio giocare bene con la Salernitana anche per giocare con la Nazionale il Mondiale", ha sottolineato Piatek che qualche mese fa giocò all'Arechi con la maglia della Fiorentina in uno dei match risultati, poi, decisivi per la salvezza della Salernitana. "Abbiamo giocato con la Fiorentina qui l'anno scorso, veramente un'atmosfera incredibile. Voglio vedere questa atmosfera lunedì allo stadio contro l'Empoli", ha sottolineato. (ANSA).