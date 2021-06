PANCARO, Rino un colpo: calore del tifo è positivo

Intervistato da Il Corriere Fiorentino, l'ex difensore del Milan e della Fiorentina Pippo Pancaro ha commentato l'approdo sull panchina viola di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole: "È stato un gran colpo. E il fatto che i tifosi lo abbiano accolto con molto calore è già qualcosa di positivo, ti dà una marcia in più per la nuova avventura. Poi c’è un presidente, Rocco Commisso, che in questo momento ha voglia di investire e ridare prestigio al club. Sulla carta è un bel matrimonio, poi è chiaro che come ogni tecnico dipenderà dai risultati in campo. Credo che abbia l’esperienza per raggiungere questi obiettivi e ormai è vaccinato contro ogni tipo di pressione. Sa cosa mi piace di lui? Che Gattuso i risultati cerca di portarli a casa giocando bene. Il Napoli del girone di ritorno, quello con l’organico al completo, era una squadra che sapeva palleggiare e allo stesso tempo provava ad andare a recuperare il pallone con una pressione alta, portata nel modo corretto. Si vede che è un allenatore preparato e ha le idee chiare su ciò che vuole diventare. Spero faccia bene in una piazza alla quale sono ancora legato".