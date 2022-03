ORLANDINI, Vlahovic merita i fischi ma non lo farei

L'ex centrocampista viola Andrea Orlandini ha parlato della partita di Coppa Italia di stasera tra Fiorentina e Juventus: "Per i gigliati è una gara difficile - dice nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com - qualche giocatore della Juve sarà assente ma è comunque sempre una buona squadra quella di Allegri. La Fiorentina deve cercare di vincere e stare attenta a non prendere contropiede"

Vlahovic come se lo aspetta?

"Non sarei per fischiarlo anche se se lo merita. Ha lasciato la Fiorentina in un momento particolare, se andava via a giugno era meglio. Lo guarderò e spero che Milenkovic lo controlli bene".

La Juve invece come affronterà la partita?

"Giocherà sperando nella coppia Morata-Vlahovic. prendere gol in casa per la Fiorentina sarebbe pericoloso. Deve provare a vincere, a me andrebbe bene anche uno a zero".

Su Piatek che idea si è fatto?

"Andrei avanti con lui. Su Cabral occorre ancora lavorarci ma poi emergerà anche lui. E' arrivato da poco. Piatek è andato comunque discretamente".