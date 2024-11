MUTU, Voto per la Romania espresso a Prato: "Dovere"

Adrian Mutu, ex viola premiato pochi giorni fa con l'ingresso nella Hall of Fame della Fiorentina e figura di spicco della comunità romena, ha votato presso il nuovo seggio elettorale allestito a Prato. L’evento ha avuto luogo al Centro della Socialità di Iolo, in via Guazzalotti 12, una novità significativa che permette alla comunità romena di Prato di partecipare alle elezioni senza dover affrontare spostamenti gravosi. Dopo aver espresso il proprio voto, Mutu (che in questi giorni è in vacanza in Toacana, nel Comune di Carmignano) si è soffermato per fare fotografie e firmare autografi e successivamente ha condiviso un messaggio sui social per incoraggiare la partecipazione alle elezioni, taggando il Comune di Prato: “Ho votato! Anche se vivo all’estero, è un dovere morale per il mio futuro e per quello dei miei figli. Andate a votare!”.