MINA, Dopo Zirkzee pizzica anche il capezzolo di Osimhen

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Pochi minuti dopo il fischio d'inizio di Cagliari-Napoli, match valido per la 26' giornata di Serie A, Yerry Mina fa innervosire Osimhen pizzicandogli il capezzolo. Una "mossa" che l'ex difensore viola aveva già usato in occasione della sfida tra di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna di inizio gennaio. Il centrale colombiano ha ottenuto anche il calcio di punizione perché Pairetto invece di punire la pizzicata di Mina ha fischiato il fallo di reazione di Osimhen, colpevole di aver spinto via l'ex Barcellona.