MIHAJILOVIC, Se becco chi parla con i giornalisti...

Sinisa Mihajilovic, allenatore del Bologna, ha parlato della possibilità di un nuovo schema e di alcuni spifferi di troppo nel suo spogliatoio, intervenendo nella consueta pre-Inter: "Io ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è che parla con i giornalisti, perché voglio trovarlo e quando lo trovo lo appendo al muro. Io non cambio modulo, l'ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c'è qualche giocatore che parla per mezzo voto in più o qualcun altro vedete cosa gli faccio".