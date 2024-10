MAXIME LOPEZ, Sassuolo era avventura morta: dissi così

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A qualche mese di distanza dal suo addio al Sassuolo, Maxime Lopez, centrocampista francese oggi nella seconda serie transalpina con la maglia del Paris FC è tornato a parlare del club emiliano e della fine del rapporto.

"Durante la trattativa della scorsa estate il Sassuolo si sono dimostrati duri perché sono andato via a titolo gratuito - ha raccontato il calciatore nel corso di un'intervista rilasciata al podcast 'Hors-Jeu' su YouTube -, ma mi restava solo un anno di contratto e ho fatto capire che non avevo intenzione di rimanere perché ritenevo morta la mia avventura in neroverde. Ho detto al Sassuolo che non aveva senso contare su di me perché non avrei indossato di nuovo quella maglia, né in un'amichevole, né in niente".