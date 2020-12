MARCHIONNI, Viola partita normale per bianconeri

Il doppio ex di Juventus e Fiorentina, Marco Marchionni, è stato intervistato da TMW. Ecco le sue parole: "Juve-Fiorentina? Per la Juve è una partita come le altre, da vincere e basta. A Firenze viene vissuta come una grande sfida ed è bello perché vivi la settimana prima della gara dove i tifosi ti incitano, ti stanno vicino e ci tengono particolarmente. Partita speciale per Chiesa? Alla Juve non devi farti condizionare da altro. Spero che Federico stia tranquillo e faccia quello che deve fare, che si tolga di dosso tutte le attese perché alla Juve non ti permettono cali di tensione. Cosa succede alla Fiorentina? Non è facile quando c’è un cambiamento riuscire subito a ottenere i risultati perché ci sono tante situazioni da mettere a posto, altrimenti non si cambiava guida tecnica. È normale che tutti si aspettano di vedere il Prandelli di prima, ma ogni momento e ogni stagione è a sé. Io so solo che il mister conoscendolo sta sicuramente facendo di tutto per risolvere e far tornare la Fiorentina dove merita. Mio rapporto con Prandelli? Ho sempre avuto un bellissimo rapporto col mister, siamo sempre stati in sintonia. Mi dispiace che sta avendo questi risultati che non arrivano. So che lui quando è a Firenze, essendo la sua squadra, ci mette sempre più passione. Mi dispiace vederlo così ma sono sicuro che ne uscirà, è l’allenatore adatto per questa Fiorentina perché i viola hanno bisogno di persone che tengono alla maglia. Lo era anche Iachini ma purtroppo con lui non è andata…”.