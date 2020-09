MANFREDINI, Bonaventura darà tantissimo ai viola

L'ex difensore della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Giacomo Bonaventura, Thomas Manfredini, è intervenuto per parlare del probabile nuovo acquisto dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Quando era a Bergamo maturava ogni anno ed era molto giovane, ma il grande salto lo ha fatto al Milan. Io sono sorpreso del mancato rinnovo di contratto con loro perché ha dimostrato di meritare quella società e si vedeva che aveva possibilità sin da giovane. Al Milan, anche quando erano in difficoltà, lui era uno dei pochi che veniva sempre apprezzato e potrà far innamorare i tifosi della Fiorentina dando tantissimo alla squadra per continuare a crescere se non sarà penalizzato, come di recente, dagli infortuni. E' nel pieno della maturità, integro ed è un jolly che rende meglio in un centrocampo a 3. Io lo vedo come mezzala, ma ogni allenatore lo vorrebbe. Con Torreira ci sarebbe davvero un gran bel salto di qualità".