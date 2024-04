MANCINI, Raccolta fondi dei tifosi per pagargli la multa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La multa la paghiamo noi". E così parte una raccolta fondi dei rifosi della Roma su Go Fund Me dopo la multa del giudice sportivo a Gianluca Mancini, che ha avuto quasi mille adesioni e superato la cifra di 8mila euro.. Il difensore giallorosso, che ha deciso il derby con la Lazio e che ha poi sventolato una bandiera biancoceleste con un topo al posto dell'aquila, non è stato squalificato ma ha avuto una multa di 5mila euro.

Da qui è partita la raccolta fondi con questa motivazione: "Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0. Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo a questi ultimi una sola cosa: LA MULTA A MANCINI LA PAGHIAMO NOI!". E così è stato, anzi la cifra è stata superata.