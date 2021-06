MANCINI, Ci sono Juve e Inter. Roma lavora su rinnovo

Gianluca Mancini, difensore della Roma ed ex canterano della Fiorentina, piace a tante squadre, in primis a Juventus e Inter. Per questo, come scrive Il Messaggero, il club giallorosso si è mosso per il rinnovo del centrale, che attualmente guadagna 1,5 milioni a stagione. Per prolungare - si legge - il giocatore vuole un ingaggio da 2,5 milioni più premi.