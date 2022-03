MALUSCI, Ieri Venuti non poteva fare niente sul gol

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del ko di ieri contro la Juventus a partire dall’autogol di Lorenzo Venuti: “Non ci poteva fare veramente niente, Cuadrado ha calciato forte e lui si è trovato questa mina vagante sui piedi. Ma mi sento di dire che in fase difensiva siamo stati bravi. Ritorno? Non capisco perché far giocare tra un mese e mezzo. Va a finire che ci si dimentica anche della partita di ieri… Per me si poteva rigiocare la prossima settimana. Comunque sono ottimista. Biraghi? Non me ne voglia, ma stenta sempre ad accorciare. Dà sempre la possibilità all’esterno dirimpettaio di poter prendere la mira e crossare come vuole. Dovrebbe invece accorciare molto di più, così probabilmente la palla verrebbe ribattuta perché leverebbe tempo e spazio. Insomma, le distanze sono da rivedere”.