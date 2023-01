MALEH, In viola tatticismi diversi: devo ambientarmi

Ospite di Piazza Giallorossa, il centrocampista del Lecce ex viola Youssef Maleh ha parlato così: "Non è facile ambientarsi subito a campionato in corso, ma i miei compagni mi hanno reso l’inserimento molto più facile. Ho bisogno di un periodo per trovare la giusta condizione, ma mi sono avvicinando alla forma ideale".

Sul trasferimento da Firenze: "Arrivo dalla Fiorentina, dove c’era un contesto tattico diverso. Per me ci vuole tempo per calarmi a pieno nella giusta intensità che vuole il mister, ma penso di essere a buon punto. Ho sentito subito la fiducia di tutti. Tutti mi hanno parlato benissimo di Lecce, su tutti Antonio Rosati. Chi è passato da qui me ne ha parlato solo bene".

Su Lecce: "La città è bellissima, più di Firenze perchè qui c’è il mare! Dei miei nuovi compagni non conoscevo nessuno personalmente, ma mi hanno fatto tutti un’ottima impressione. Sono stato il primo rinforzo dal mercato e questo mi ha caricato subito di responsabilità. Il mister mi chiede intensità ed inserimenti in area: sono caratteristiche nelle mie corde. Devo dare un contributo anche in fase realizzativa. Cerco di fare sempre quello che mi chiede il mister".