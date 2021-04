LUCCHESI, Pradè, rinnovo è ok. Gattuso è da Viola

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi - ex ds anche della Fiorentina - ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, dove ha detto la sua anche sul momento della squadra viola e sulla possibile candidatura di Gennaro Gattuso per la panchina dell'anno prossimo: "Se sono sorpreso dal possibile rinnovo di Pradè? No. Io anzi è da inizio stagione che mi chiedo come si faccia ad aver fatto un contratto di un anno a Pradè, e di soli sei mesi poi a Prandelli. Qualche errore Daniele l'ha fatto, ma per come si stanno mettendo le cose credo che la situazione la andrà a pagare lui. Non mi è piaciuto il rinnovo annuale della scorsa stagione, e dopo un'annata così non lo vedo facile un prolungamento. La Fiorentina ci ha fatto vedere di tutto, però... Cosa serve ora ai viola? Un progetto pluriennale con percorso di crescita in cui sia stabilito chi rimane e chi no, oltre all'impegno finanziario. Un allenatore sceglie un progetto sulla base di certe cose, è questa la discriminante. Dove vedo Gattuso? Dalla Fiorentina in su, lo vedrei davvero da tutte le parti. Ha già allenato piazze importantissime come Milan e Napoli, il suo lavoro è riconosciuto da tutti e in questo momento è l'allenatore più ricercato. Penso non abbia nemmeno fretta di decidere, giusto però che nell'interesse di tutti chiuda questa esperienza al Napoli".