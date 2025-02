Ieri i primi minuti con le nuove maglie per Valentini, Kouame e Biraghi

Dopo l'esordio con la maglia del Como venerdì sera per Ikonè, ieri altri tre ex viola hanno mosso i primi passi con le loro nuove squadre. Il primo è stato Nicolas Valentini che, con ancora a zero la casella delle presenze con la Fiorentina, è entrato al minuto 69 del match perso 5-0 dal Verona contro l'Atalanta. 21 primi più recupero per l'argentino con la maglia dei veneti, mentre minutaggio simile, 20 più extra time, per Christian Kouame con l'Empoli.

L'ex attaccante della Fiorentina, in prestito secco agli azzurri, è entrato al 70' al posto di Henderson nella gara persa dai toscani contro il Milan al Castellani. Infine ieri sera ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino Cristiano Biraghi. Entrato anche lui intorno a 20 minuti dalla fine, l'ex capitano gigliato si è posizionato sulla corsia di sinistra dei granata al posto di Borna Sosa.