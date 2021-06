SKY, Lazio: c'è l'idea Jovetic per Sarri

Arrivano conferme sulla trattativa Lazio-Jovetic: i biancocelesti, dopo l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, sono alla ricerca di esterni e trequartisti. L'occasione potrebbe essere rappresentata proprio da Stevan Jovetic, svincolato dopo l'esperienza al Monaco, anche questa condizionata da svariati problemi fisici. Per il talento montenegrino, che a inizio carriera aveva incantato i tifosi della Fiorentina, potrebbe essere un ritorno in Italia, dove ha vestito anche la maglia dell'Inter. L'operazione sarebbe facilitata anche dal fatto che Sarri e Jovetic condividono lo stesso procuratore, Fali Ramadani.