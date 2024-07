HANCKO, Addio? Non so, non voglio vada come a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla redazione slovena di Forbes David Hancko, ambito dai maggiori club d'Europa dopo lo splendido europeo disputato, ha aperto ad una possibile permanenza al Feyenoord, citando anche la Fiorentina: "Sono estremamente felice a Rotterdam. Se arrivasse un'offerta valuterei attentamente se valga la pena fare un cambiamento, perché non si sa mai come può andare a finire: se con successo come a Rotterdam, o senza successo come ai tempi della Fiorentina. Ora gioco in un club dove mi piace, dove piaccio ai tifosi, dove sto facendo bene e dove i quasi cinquantamila stadi fanno il tutto esaurito ogni settimana.

Qui ho vinto lo scudetto e la coppa. Ho perso solo 25 minuti in questa stagione, giocando in tutte le 48 partite ufficiali e giocando da titolare in tutte. Inoltre, la prossima stagione giocheremo almeno otto partite di Champions League, che è un’esperienza incredibile e molto avvincente".