GRAZIANI, Simeone lo schiererei. Dabo ha troppa...

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato di alcuni giocatori viola: "Dabo ha troppa pressione. Ogni volta che gioca titolare secondo me ha paura di sbagliare, perché se commette un errore rischia di non vedere più il campo. Io metterei gli allenamenti a porte aperte così io giocatori possono dimostrare il loro potenziale anche mentre si allenano e non solo in partita. Simeone? Io lo metterei titolare. Schiererei il tridente pesante come contro il Chievo: Chiesa-Simeone-Muriel".