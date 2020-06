GRAZIANI, Lotta salvezza? Difficile anche per Fiorentina

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a proposito delle tematiche legate alla ripresa della Serie A. Questo ciò che ha detto: "Si giocano molte partite ravvicinate in estate. La logica direbbe di cominciare la prima partita intorno alle 19, poi alle 21.30. L'orario caldo non deve essere un alibi, ci giocheranno tutti a rotazione. La Serie A è molto legata agli orari televisivi, ma non penso che sia un problema giocare al pomeriggio, non è mai morto nessuno. Ora l'importante è ripartire con il campionato, non è questo il problema. Lotta salvezza? Il Genoa con Nicola gioca meglio, ma la situazione è difficile come per Lecce, Torino, Samp e anche Fiorentina. La classifica è corta e ci sarà una lotta serrata per non retrocedere. Pubblico? Teoricamente si potrebbe fare con 5-6 metri di distanza fra i tifosi. Per ora sembra che i numeri confortino, ma dobbiamo andarci piano. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane. Poi ci si inizierà a pensare".