GRAZIANI, Gattuso? Lo zoccolo duro renderà il triplo

Ciccio Graziani ha parlato dell'arrivo a Firenze venerdì tra strutture e mercato. Ecco le sue parole: "Aspetto che venerdì analizzi tutte le situazioni poi alla seconda volta che verrà andrò a trovarlo per dargli il benvenuto perché sono straconvinto che sia quello giusto e che in mano sua la squadra abbia possibilità di crescita. Lo zoccolo duro crescerà il triplo, pur con stima per chi ha allenato prima, per carattere e voglia di vincere poi il presidente gli farà scegliere alcuni giocatori secondo me. Sento di Lirola e Duncan graditi... vedremo, dipende dall'assetto tattico che a sua volta dipenderà da chi avrà a disposizione. Prima cosa che vorrà mettere in chiaro? Su Ribery dovranno fare attenzione e capire se può essere valore aggiunto, come punto di riferimento per gli altri, per entusiasmo e lavoro. Poi però c'è il discorso contrattuale, però avere un campione sul quale gli altri fanno riferimento da tecnico lo vorrei ma certo non può pretendere di giocare sempre. Antognoni ambasciatore? L'ho sentito poco ultimamente, speravo ci fosse un ruolo più di presenza. Ma lì ci sono presidente, Barone, Pradè, Antognoni e Dainelli e queste sono le cinque figure di riferimento e per lui vorrei un ruolo di presenza e immagine perché ora l'ho visto un po' ai margini ed ho notato l'assenza per esempio al Viola Park e questo mi preoccupa. Magari deve indicarglielo lui quale ruolo vuole, lui sa il calcio e lo conosce e dovrebbe diventare un valore aggiunto dentro la Fiorentina, non può essere una comparsa".