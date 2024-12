GOMEZ, Ilicic con una giocata ti cambiava la partita

FirenzeViola.it

Una stagione esaltante. E' quella che sta vivendo l'Atalanta capolista del nostro torneo e pronta ad affrontare il Real Madrid in Champions. Sui nerazzurri si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Papu Gomez: "Quando si è rotto Scamacca ho pensato che sarebbe stata dura. Ma Retegui è stato veloce a inserirsi nel gioco di Gasperini, come la società a prenderlo così in fretta".

Le tre punte di oggi e quelle della Dea del Papu: similitudini e differenze?

"Fra Zapata e Retegui passeranno 15 chili... Duvan era un treno, quando stava bene aveva una forza fisica che spaventava, ti trascinava fino alla porta. Retegui ha imparato a giocare di schiena, ora si muove meglio in area. Ed è molto forte di testa".

Ilicic e De Ketelaere?

"Simili solo perché sono mancini e alti tutti e due. Di De Ketelaere mi impressiona come segna e vince i duelli aerei di testa, ma a Josip bastava una giocata per cambiare una partita".