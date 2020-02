GALLI, Mercato viola di valore in prospettiva. Criscito...

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così del mercato di gennaio dei viola: "I tifosi si aspettavano giocatori funzionali alla situazione di adesso invece sono stati acquistati anche calciatori di assoluto valore in prospettiva come Amrabat e Kouame. Anno prossimo il livello si alzerà, ma adesso arriverà gente pronta a dare una mano a Iachini, ma non fuoriclasse. La Fiorentina ha dimostrato in questa sessione di mercato di voler fare le cose in grande e seriamente, chi sarà più bravo giocherà indipendentemente dall'età. Chiesa? La società non sarà perdente perché gli porterà di fronte i fatti. Criscito? Un mancino con esperienza: unico colpo mancato".