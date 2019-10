FREY, Sento Ribery tutti i giorni. Vuole una Viola top

Lunga intervista a Leero Sport News per Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, il quale commenta anche l'arrivo a Firenze di Franck Ribery: "Vuole dimostrare che è ancora su livelli da top player, ed ha già conquistato il cuore dei suoi nuovi tifosi. Loro vogliono che i giocatori bagnino quella maglia con il sudore, e Franck ha detto: "Voglio rimettermi in gioco, scelgo la Fiorentina". I nuovi proprietari volevano mettere a segno un super colpo, e quello è Franck. Persino San Siro gli ha riservato la standing ovation: in Italia lo apprezzeranno tutti. Con lui mi sento ogni giorno, domenica scorsa è venuto a mangiare a casa mia. Franck è sempre stato un giocatore fuori dal normale, ed un uomo integro. Sempre di buon umore ma con la mentalità vincente al massimo, mi ha sorpreso la sua voglia di riportare la Fiorentina su grandi livelli. Penso che il campionato francese l'avrebbe riaccolto volentieri, ma non so se voleva davvero tornare. La sua squadra del cuore è il Marsiglia, e mi avrebbe sorpreso maggiormente un suo ritorno in Ligue 1, piuttosto che il fatto che sia andato alla Fiorentina. Credo che successivamente tornerà a Monaco, perché il Bayern gli vuole offrire un ruolo in dirigenza. Sì, penso che la Francia abbia perso un'occasione importante".