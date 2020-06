FREY, Ribery crede di dover qualcosa a Firenze

Dichiarazioni di Sebastien Frey riportate da L'Equipe in merito alle volontà di Franck Ribery: "Franck crede di dover qualcosa a Firenze e alla Fiorentina. Non appena è arrivato, ha mostrato la sua volontà, le sue capacità e persino la sua professionalità che ha fatto impazzire i fan della Fiorentina. Conoscendolo, non sono stato affatto sorpreso. Anche a 37 anni, vuole ancora essere un giocatore importante. È straordinario, e può ancora dare molto al calcio italiano. Vuole restituire ai tifosi viola l’amore e l’affetto che ha ricevuto. La Fiorentina lo sta aspettando come il Messia perché ha bisogno di lui per far ripartire il progetto".