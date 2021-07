FREITAS, Linea verde? Mi piace. So che Vlahovic...

L'ex dirigente viola Carlos Freitas parla così di alcuni dei temi legati alla Fiorentina, iniziando però da un ex come Chiesa, decisivo ieri sera: "Merito di Paulo aver creduto in Chiesa, ricordo che nella partita di Torino (l'esordio, ndr) non lo mise sulla fascia ma più dentro al campo. Federico sa giocare anche in più ruoli".

Della Fiorentina odierna che ne pensa?

"Hanno provato a prendere Gattuso dopo un trascorso in squadre importanti italiane. Non so cosa sia successo in quei 23 giorni, ho visto che erano interessati a Oliveira, Guedes e Corona e poi è finita. Non riesco a commentare le ragioni, mi mancano dei dettagli. La scelta di Italiano è nuova e rappresenta una certa idea di fare calcio. La questione procuratori è che tutti devono trattare con loro, anche i grandi club: ognuno difende i propri interessi ma soprattutto l'onestà di azioni e intenti".

Vlahovic rimarrà?

"Credo le parti si sentano ogni giorni, poi se arriverà un accordo è perché la Fiorentina andrà incontro a lui e il suo procuratore. Mi auguro una buona conclusione della storia. Dusan ha un profilo tecnico e atletico di altissimo livello, arriverà al top mondiale. Mi piace che la Fiorentina voglia fare una linea verde, è una cosa che ho sempre sposato: puntare sui giovani che hanno margini e hanno in ascesa. Certo, vanno affiancati con qualcuno di più esperto".